Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan’a hareket etti

İHA
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Kasım’da başlayan Kırgızistan temasları sona erdi. Erdoğan, temaslarını tamamlayarak başkent Bişkek'ten ayrıldı.
MACARİSTAN'A DOĞRU YOLA ÇIKTI
Erdoğan ve heyetini taşıyan uçak, TSİ 15.00 sıralarında Bişkek’teki Manas Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılarak Macaristan’a hareket etti.
KIRGIZ MEVKİDAŞI UĞURLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalimanında, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov uğurladı.
AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU ZİRVESİ'NE KATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Kasım’da Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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