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İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Erdoğan, Avrupalı liderlerle buluşmak için dün Arnavutluk'a gitti.

Avrupa Birliği ve birlik dışındaki yakın coğrafya ülkelerini bir araya getiren Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin altıncısı, Tiran'da düzenlendi.

Burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı liderlerle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Zirvenin yapılacağı salonda konuşma öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen isimlerden birisi de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu.

MACRON SELAMLAŞMAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce fırsatı kaçırmayan Macron, selamlaşmak üzere yanına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında ayakta bekleyen Macron, elini üste koyarak üstünlük kurmak istedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SADECE PARMAĞINI TUTTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise o anlarda sadece Macron'un parmağını tuttu.

O anlar, zirvenin yapıldığı salonda bulunan kameralar tarafından saniye saniye kayda alındı.