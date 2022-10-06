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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile ayaküstü sohbet etti
- 06.10.2022 - 15:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Prag'a gitti.
Erdoğan toplantı öncesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
Macron’a teklif: Gel seni de Türk Birliği’ne alalım
Zirvede liderlerle baş başa ve heyetler arası görüşmeler de yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macron ile ayaküstü sohbeti dikkat çekti.
Samimi bir görüntü veren ikiliden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron’a dönerek “Gel seni de Türk Birliği’ne alalım. Avrupa Avrupa nereye kadar. Avrupa her şey değil.” dedi.
Liderler tek tek sohbet etti
Bu teklif üzerine gülümseyen Macron’a diğer liderler de eşlik etti.
Liderlerin ilgisini çeken Cumhurbaşkanı, her birine halini hatrını sordu.