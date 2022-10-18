Petrol
91.64
0.02%
Euro
18.2517
-0.22%
Dolar
18.5862
0.03%
Altın
987.88
0.12%
Borsa
3886
1.00%
Bitcoin
368.094
0.94%
BTXN Coin
9.47
2.15%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan maden şehidinin doğacak çocuğunun isim babası oldu

    Grizu kaynaklı patlamada şehit olan Selçuk Ayvaz'ın bir hafta sonra üçüncü bebeğinin dünyaya geleceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bebeğe, babasının isminin verilmesini istedi.
    • 18.10.2022 - 14:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan maden şehidinin doğacak çocuğunun isim babası oldu

    Bartın'daki maden ocağı faciası tüm Türkiye'yi yasa boğdu...

    Yaşanan patlama, 41 işçiyi hayattan koparırken 11 işçi de yaralandı.

    Yaralıların tedavileri devam ederken, şehitlerin ardındaki hikayeler yürekleri dağlıyor.

    1 hafta sonra üçüncü çocuğu dünyaya gelecek

    Patlamada yaşamını yitiren işçilerden Selçuk Ayvaz'ın 3 ve 5 yaşında çocukları olduğu, hamile eşi Elif Ayvaz’ın da gelecek hafta çarşamba günü üçüncü çocuğunu dünyaya getireceği öğrenildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan maden şehidinin doğacak çocuğunun isim babası oldu #1

    Şehit çocuğunun isim babası oldu

    AA'nın aktarımına göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Ayvaz’ın annesi Habibe, babası Recep ve kardeşi Suat Ayvaz'a taziyelerini iletti.

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin kısa süre sonra doğacak çocuğuna babasının isminin verilmesini istedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan maden şehidinin doğacak çocuğunun isim babası oldu #2

    "Oğlumun hamile olan hanımı ve eşim bayıldı"

    Sabaha karşı polis memurunun arayarak hastaneye gelmelerini istediğini aktaran Ayvaz, "Biz de hastaneye gittik, morgun önüne yaklaştık. Çocuğumuzun cenazesini morgdan aldık. Saat 05.00'te evimizin önüne getirdik. Olayı duyunca oğlumun hamile olan hanımı ve eşim bayıldı." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan maden şehidinin doğacak çocuğunun isim babası oldu #3

    "Madene giren de ölüyor, dışarıda duran da ölüyor"

    Ayvaz, kendisinin uzun yıllar İstanbul'da bir tekstil fabrikasında, oğlunun da bozacı olarak çalıştığını, daha sonra Bartın'a döndüklerini anlatarak, "Oğlum burada bir beton santralinde çalışırken TTK'ye işçi alımına başvurdu ve kurada çıktı. Ben madene girmesini istemiyordum ama ekmek davası. Madene giren de ölüyor, dışarıda duran da ölüyor. Ölüm bizim için. Buna yapacak bir şey yok." diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan maden şehidinin doğacak çocuğunun isim babası oldu #4

    "Çocukları annesini de öptürüyorlar, öyle evden çıkıyor"

    İki çocuk babası oğlunun birkaç gün içinde üçüncü çocuğunu beklediğini aktaran Ayvaz, "Patlamanın olduğu gün evden çıkarken çocuklarını öpmüş, çocukları da oğlumun yakasına yapışmış. 'Ne oldu oğlum, kızım?' diyor, çocuklar da 'Annemi de öpeceksin, öyle gideceksin.' diyorlar. Çocukları annesini de öptürüyorlar, öyle evden çıkıyor. O günün bir şeyliği vardı işte, Allah'ın takdiri." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan maden şehidinin doğacak çocuğunun isim babası oldu #5

    "Çocuğa babasının ismini koyacağız"

    Ayvaz, oğluyla zaman zaman doğacak çocuğu için isim düşündüklerini belirterek, "Oğlumu kaybettikten sonra bizi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğacak çocuğun ismini sordu. Cumhurbaşkanımız, 'Çocuğun ismini Selçuk koyacaksınız.' dedi. Şimdi de nasip olursa çocuğa babasının ismini koyacağız. Çocuğuma Allah rahmet eylesin ama geriye yine kendini bıraktı. Benim evlatlarım, başımın üzerinde yerleri var. Sağ olduğum müddetçe onları büyüteceğim. Doğacak çocuğumuzu babası gibi göreceğim." şeklinde konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan maden şehidinin doğacak çocuğunun isim babası oldu #6


    Hülya Koçyiğit: Sinema güçlü bir iletişim aracı
    Kültür Sanat

    Hülya Koçyiğit: Sinema güçlü bir iletişim aracı

    2022 Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat ne zaman? Sınav soru ve cevapları!
    Gündem

    2022 Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat ne zaman? Sınav soru ve cevapları!

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Advertorial

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir