Cumhurbaşkanı Erdoğan maden şehidinin doğacak çocuğunun isim babası oldu

Grizu kaynaklı patlamada şehit olan Selçuk Ayvaz'ın bir hafta sonra üçüncü bebeğinin dünyaya geleceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bebeğe, babasının isminin verilmesini istedi.

Bartın'daki maden ocağı faciası tüm Türkiye'yi yasa boğdu...

Yaşanan patlama, 41 işçiyi hayattan koparırken 11 işçi de yaralandı.

Yaralıların tedavileri devam ederken, şehitlerin ardındaki hikayeler yürekleri dağlıyor.

1 hafta sonra üçüncü çocuğu dünyaya gelecek

Patlamada yaşamını yitiren işçilerden Selçuk Ayvaz'ın 3 ve 5 yaşında çocukları olduğu, hamile eşi Elif Ayvaz’ın da gelecek hafta çarşamba günü üçüncü çocuğunu dünyaya getireceği öğrenildi.

Şehit çocuğunun isim babası oldu

AA'nın aktarımına göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Ayvaz’ın annesi Habibe, babası Recep ve kardeşi Suat Ayvaz'a taziyelerini iletti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin kısa süre sonra doğacak çocuğuna babasının isminin verilmesini istedi.

"Oğlumun hamile olan hanımı ve eşim bayıldı"

Sabaha karşı polis memurunun arayarak hastaneye gelmelerini istediğini aktaran Ayvaz, "Biz de hastaneye gittik, morgun önüne yaklaştık. Çocuğumuzun cenazesini morgdan aldık. Saat 05.00'te evimizin önüne getirdik. Olayı duyunca oğlumun hamile olan hanımı ve eşim bayıldı." dedi.

"Madene giren de ölüyor, dışarıda duran da ölüyor"

Ayvaz, kendisinin uzun yıllar İstanbul'da bir tekstil fabrikasında, oğlunun da bozacı olarak çalıştığını, daha sonra Bartın'a döndüklerini anlatarak, "Oğlum burada bir beton santralinde çalışırken TTK'ye işçi alımına başvurdu ve kurada çıktı. Ben madene girmesini istemiyordum ama ekmek davası. Madene giren de ölüyor, dışarıda duran da ölüyor. Ölüm bizim için. Buna yapacak bir şey yok." diye konuştu.

"Çocukları annesini de öptürüyorlar, öyle evden çıkıyor"

İki çocuk babası oğlunun birkaç gün içinde üçüncü çocuğunu beklediğini aktaran Ayvaz, "Patlamanın olduğu gün evden çıkarken çocuklarını öpmüş, çocukları da oğlumun yakasına yapışmış. 'Ne oldu oğlum, kızım?' diyor, çocuklar da 'Annemi de öpeceksin, öyle gideceksin.' diyorlar. Çocukları annesini de öptürüyorlar, öyle evden çıkıyor. O günün bir şeyliği vardı işte, Allah'ın takdiri." ifadelerini kullandı.

"Çocuğa babasının ismini koyacağız"

Ayvaz, oğluyla zaman zaman doğacak çocuğu için isim düşündüklerini belirterek, "Oğlumu kaybettikten sonra bizi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğacak çocuğun ismini sordu. Cumhurbaşkanımız, 'Çocuğun ismini Selçuk koyacaksınız.' dedi. Şimdi de nasip olursa çocuğa babasının ismini koyacağız. Çocuğuma Allah rahmet eylesin ama geriye yine kendini bıraktı. Benim evlatlarım, başımın üzerinde yerleri var. Sağ olduğum müddetçe onları büyüteceğim. Doğacak çocuğumuzu babası gibi göreceğim." şeklinde konuştu.