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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de

    NATO Liderler Zirvesi kapsamında Madrid'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağın üzerindeki 'Republic of Türkiye' yazısı dikkatlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 18:02
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    NATO Liderler Zirvesi başlıyor...

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarda bulunmak üzere "TC-TRK" uçağıyla İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçaktaki ayrıntı ise dikkat çekti.

    "Republic of Türkiye"

    Geçtiğimiz süreçte Turkey ibaresi yerine uluslararası düzeyde Türkiye'nin kullanılacağının duyurulmasının ardından TC-TRK uçağının üzerindeki "Republic of Turkey" yazısının yerine "Republic of Türkiye" yazıldığı görüldü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de VİDEO


    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid de #1

    8 liderle görüşecek

    Madrid'e gelen Cumhurbaşkanı'nın ajandası ise yoğun.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IFEMA Kongre Merkezinde, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle görüşmesi bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelmesi planlanıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid de #2

    Dörtlü görüşme gerçekleşecek

    Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesinde bulunacak.

    Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak zirvede, Rusya-Ukrayna savaşının İttifak'a yansımaları değerlendirilecek ve bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.

    Zirvede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularının görüşülmesi ve İttifak'ın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konsept belgesinin onaylanması da gündemde olacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid de #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid de #4

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid de #7


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