Erdoğan, cuma namazını kılmasının ardından, cenaze töreninin düzenlendiği alana geçti. Törendeki konuşmasında Erdoğan, Ustaosmanoğlu için "Bir ömür bu ümmetin manevi mimarı oldu" dedi.

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi.

93 yaşındaki Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Erdoğan cenaze töreninde

Ustaosmanoğlu'nun çok sayıda seveni, cenaze töreninin yapıldığı Fatih Camii'ne akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da düzenlenen törene katıldı. İHA'nın aktardığına göre, Erdoğan, cuma namazının ardından cenaze namazının kılınacağı alana geçti.

"Kendisini dinlerdik, kendisiyle müşerref olurduk"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Hocaefendi hazretlerini 65-66 yıllarında iken Fatih İmam Hatip’te öğrenciyim, cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii’ne gelir, orada kendisini dinlerdik, kendisiyle müşerref olurduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı VİDEO





"Bu ümmetin manevi mimarıydı"



Zaman zaman Yavuz Selim Camii’nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş hocaefendi hazretlerinin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz.





"Kendisini tanıdık, bildik"



Son dönemlerinde gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından Hakk'a uğurluyoruz. Yaş 93 ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibiyle inşallah komşu kılsın." ifadelerini kullandı.

Sevenleri akın etti

Camide adım atacak yer kalmazken, binlerce kişi de töreni dışarıdan takip etti.

Beykoz'daki evinden alınan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi camiye getirildi.