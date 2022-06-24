Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
364.791
0.44%
BTXN Coin
7.75
-0.64%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı

    Erdoğan, cuma namazını kılmasının ardından, cenaze töreninin düzenlendiği alana geçti. Törendeki konuşmasında Erdoğan, Ustaosmanoğlu için "Bir ömür bu ümmetin manevi mimarı oldu" dedi.
    • 24.06.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 16:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi.

    93 yaşındaki Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

    Erdoğan cenaze töreninde

    Ustaosmanoğlu'nun çok sayıda seveni, cenaze töreninin yapıldığı Fatih Camii'ne akın etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da düzenlenen törene katıldı. İHA'nın aktardığına göre, Erdoğan, cuma namazının ardından cenaze namazının kılınacağı alana geçti.

    "Kendisini dinlerdik, kendisiyle müşerref olurduk"

    Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Hocaefendi hazretlerini 65-66 yıllarında iken Fatih İmam Hatip’te öğrenciyim, cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii’ne gelir, orada kendisini dinlerdik, kendisiyle müşerref olurduk.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı VİDEO


    "Bu ümmetin manevi mimarıydı"

    Zaman zaman Yavuz Selim Camii’nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş hocaefendi hazretlerinin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesine katıldı #1

    "Kendisini tanıdık, bildik"

    Son dönemlerinde gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından Hakk'a uğurluyoruz. Yaş 93 ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibiyle inşallah komşu kılsın." ifadelerini kullandı.

    Sevenleri akın etti

    Camide adım atacak yer kalmazken, binlerce kişi de töreni dışarıdan takip etti.

    Beykoz'daki evinden alınan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi camiye getirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesine katıldı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesine katıldı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesine katıldı #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesine katıldı #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesine katıldı #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesine katıldı #7

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesine katıldı #8

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesine katıldı #9

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesine katıldı #10

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesine katıldı #11


    İlginizi Çekebilir

    Marmaris'teki yangında son durum
    Gündem

    Marmaris'teki yangında son durum

    1 hafta fiyatına ömür boyu tatil Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da
    Yaşam

    1 hafta fiyatına ömür boyu tatil Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!
    Tesla

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir