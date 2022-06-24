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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutunu omuzladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutunu omuzladı

    Cenaze törenine katılan Erdoğan, Ustaosmanoğlu'ndan bahsetti. Erdoğan, tören sonrası İsmailağa Cemaati liderinin tabutuna omuz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 16:58
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    İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında vefat etti.

    Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

    Ustaosmanoğlu'nun sevenleri, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine akın etti.

    "Sevgili habibine komşu olacağına inanıyoruz"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı törende, Ustaosmanoğlu için "Bir ömür bu ümmetin manevi mimarı oldu." ifadesini kullandı.

    Erdoğan, "Kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz." dedi.

    Tabutunu omuzladı

    Kılınan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından Erdoğan, Ustaosmanoğlu'nun tabutunu omuzladı.

    Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu nun tabutunu omuzladı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu nun tabutunu omuzladı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı ViDEO


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