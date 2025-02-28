Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 2 katına çıkarmak için çalışmaları sürdürüyoruz

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Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristijan Mickoski ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme ve Ortak Siyasi Bildiri imza töreni sonrası ortak basın açıklaması düzenlendi.

Ortak Siyasi Bildiri imza töreni sonrası ortak basın açıklamasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TÜRKİYE, KUZEY MAKEDONYA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN ÜLKELERDEN OLDU"

Firmalarımız birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımla faaliyetlerini sürdürüyor. 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini 2 katına çıkarmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Serbest ticaret hamlesi bu çabaya katkı sağlayacak.



Savunma sanayiindeki ortak projeleri değerlendirdik. Türkiye, Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını tanıyan ülkelerden oldu.

"EKONOMİK İLİŞKİLER İÇİN ATILACAK ADIMLAR BUGÜNKÜ GÖRÜŞMELERİN ÖNEMLİ KISMINI TEŞKİL ETTİ"

Ortak bildiri ile yüksek düzeyli iş birliği mekanizmasını ihdas ettik. Ben de Üsküp'ü ziyaret etmek istiyorum. Ekonomik ilişkiler için atılacak adımlar bugünkü görüşmelerin önemli kısmını teşkil etti.

"EN ÖNEMLİ BAĞLARDAN BİRİ DE KUZEY MAKEDONYA'DAKİ TÜRK TOPLUMUDUR"

Balkanlarda barışa doğrudan katkı sunan iki dost ülkeyiz. İlişkiler Üsküp'teki Taş Köprü kadar sağlam hale gelmiştir.



En önemli bağlardan biri de Kuzey Makedonya'daki Türk toplumudur. Geçmişte Anadolu'ya göç eden kardeşlerimiz ülkemize önemli katkılarda bulunmuş ve Kuzey Makedonya ile olan bağları tahkim etmiştir.

"FETÖ İLE ORTAK MÜCADELEDE KARARLIYIZ"