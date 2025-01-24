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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'nde konuştu.

Burada önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem yaralarının sarılmaya devam ettiğini söyledi.

Akabinde Malatya Çevre Yolu'nun ikinci kısmının açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün deprem konutlarının yanında şehrimiz için önemli bir ulaştırma projesini de sizlerin hizmetine veriyoruz. Toplam uzunluğu 53,5 km olan Malatya Çevre Yolu'nun çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Projemizin ikinci kısmını bugün hizmete açıyoruz. Yolumuzun 38 kilometresi tamamlanmış oldu. 15.3 kilometrelik son kesimin çalışmaları da devam ediyor. Çok sayıda yol projemiz var, onları da tamamladıkça sizlerin hizmetine sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından geri kalanlar ise şu şekilde:

"ÇOK SAYIDA YOL PROJEMİZ VAR"

Çok sayıda yol projemiz var. İnşallah onları da tamamladıkça hizmetinize sunacağız. Yol medeniyettir, ev saadettir unutmayın.

"YENİ KONUTLARIMIZ HAYIRLI OLSUN"

Yeni konutlarımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Konutları teslim ederken, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. 46 bin 307 yapıyı daha hak sahibi kardeşlerimizle buluşturuyoruz. 11 ilde 201 bin 431 bağımsız bölümü teslim etmiş oluyoruz.

"2024 YILI İTİBARIYLA KONUTLARIN YÜZDE 45'İ TAMAMLANDI"