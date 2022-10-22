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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da gençlerle buluştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da gençlerle buluştu

    Malatya'da "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim" programında gençlerden yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan "Birileri diyor ki AK Parti'de gençlik yok, gençlik burada" dedi.
    • 22.10.2022 - 18:29
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 19:27
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    Toplu açılış törenleri için Malatya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programa katıldı.

    Mahalle Bizim, Gençlik Bizim Programı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

    Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

    Salonu dolduran gençler, zaman zaman "Gençlik seninle gurur duyuyor", "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini dile getirdi.

    "Birileri diyor ki AK Parti'de gençlik yok, gençlik burada"

    "Karşımda muhafazakar devrimcileri görüyorum. Birileri diyor ki AK Parti'de gençlik yok. Gençlik burada." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Adana Şehir Stadı'nda herhalde gençliği görmediler. İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye kampanyamız ile seçim gününe kadar durmaksınız yolumuza devam edeceğiz. Malatya öyle bir şehir burada yaşın bir önemi yok. Maşallah hepsinin ruhu genç ruhu. Siz gençlerimiz ile bir araya geldiğimiz bizim de gönlümüz ve ruhumuz gençleşiyor."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malatya'da gençlerden yoğun ilgi VİDEO

    "Onlara Türkiye Yüzyılı başlıyor de" pankartı

    Öte yandan gençlerin programda açtığı üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu  "O zaman git konuş, Onlara Türkiye Yüzyılı başlıyor de. Tamam mı?" yazılı pankart dikkat çekti.

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