Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da temel atma ve anahtar teslim töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da kendisini bağrına basan halka hitaben "Adam gibi adamların, kadın gibi kadınların, delikanlı gibi delikanlıların şehridir" dedi.

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Türkiye, yaşadığı tarihi deprem felaketinden sonra yaralarını sarıyor.

Tüm deprem bölgesinde depremzedeler için kalıcı konutlar için çalışmalar başladı.

Bu kapsamda Malatya'da da temeller atılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Burada halka seslenen Erdoğan, kendisini coşku ile karşılayan Malatyalılarla kucaklaştı.

"Adam gibi adamların, kadın gibi kadınların şehri"

Şehrin adam gibi adamların, kadın gibi kadınların şehri olduğunu söyleyen Erdoğan, bu meşhur Malatyalı tipine dikkat çekti.



Erdoğan, "Malatya ile yol yürüdükçe Türkiye Yüzyılı bize bir el uzatımı mesafede. Bu şehir birliğinden, dirliğinden, vakarından taviz vermeyenlerin, yüreğiyle, bileğiyle, alın teriyle vatanına sahip çıkanların, ecdadın emanetini yaşatmayı şereflerin en büyüğü bilenlerin, gönül sultanlarının, velhasıl adam gibi adamların, kadın gibi kadınların, delikanlı gibi delikanlıların şehridir.

"Ben ezelden Malatya'yı sevmişim..."

Ne diyor şair: Beydağı'nın yükseğinde kar olur, görmeyince dünya bana dar olur, ben ezelden Malatya'yı sevmişim, gönül kimi sevse ona yâr olur...

İşte bu Malatya ipini, Kandil'deki PKK'nın eline verenlere yâr olur mu? Bu Malatya Pensilvanya'daki FETÖ'cülere gülücük dağıtanlara yâr olur mu? Kumar masası kurup, milletin ve devletin geleceğini ortaya sürenlere yâr olur mu?

"14 Mayıs'ta hep birlikte bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz"

Malatya'ya bunlara en güzel cevabı sandıkta vermek yakışır. Hamdolsun bu şehir bizi hiç yalnız bırakmadı. İnşallah 14 Mayıs'ta hep birlikte bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz. Milletlerin tarihlerinde kimi acı, kimi tatlı ama hepsinde geleceği için önemli yol ayrımları olan hadiseler vardır." diye konuştu.

Yeni Malatya: Projeler devam ediyor

Cumhurbaşkanı konuşmasını yaptığı sırada ise Malatya'daki projelere ilişkin görüntüler servis edildi.

Birçok noktada inşasına başlanan afet konutlarının tamamlandığı zaman Malatya'nın bürüneceği görüntüler beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız"

"Maalesef bu yıl Ramazan ayını depremler sebebiyle buruk geçirdik. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Hangi işle uğraşırsak uğraşalım, kalbimizde, kafamızda hep burayla, buradaki insanlarımızla birlikteyiz.

Biz asla bu depremi unutmadık, depremde kaybettiğimiz canları unutmadık, deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık. Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışkıdaki tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız.

Yıkılan evleri yeniden inşa edeceğiz. Şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracağız. Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız, kayısıya sevdalı olduğumuz gibi. Türkiye'ye sevdalıyız.

Biz bu millete hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü, biz bu millete efendi olmaya değil; hizmetkâr olmaya geldik.

Türkiye için asrın felaketi 6 Şubat depremleri de, 14 Mayıs seçimleri de böyle bir öneme sahiptir. Ülkemiz tarihinin en geniş alanda yıkıma ve en çok can kaybı yaşanan depremi hep birlikte yaşadık. 872 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu belirledik. Malatya'da bu rakam 132 bine yakındır.

Depremden 15 gün sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı, TOKİ vasıtasıyla kalıcı konutların yapımıyla ilgili ilk kazmayı vurmuştuk. Amacımız 319 binini 1 yıl içinde teslim edecek şekilde, 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmektir.

Evlerle birlikte işyerlerini de ihmal etmiyoruz. İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin işyeri yaparak esnaf ve sanatkârlarımıza vereceğiz. Malatya'da 70 bin konut ve 25 bin 300 köy evi inşa etmeyi planladık.

Yeni konutlarımızı zemin +3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Yerinde dönüşecek konutlarımızı da aynı anlayışla ihya edeceğiz. Lider masa başında değil, işbaşında belli olur."

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