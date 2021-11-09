Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki göçükle ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile telefonda görüşerek, göçük olayına ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile telefonda görüştü.

"DEVLET BÜTÜN İMKANLARIYLA VATANDAŞLARININ YANINDA"

Görüşmede, göçük olayı ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.