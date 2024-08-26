Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliklerine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için düzenlenen etkinliklerde konuşuyor.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için düzenlenen etkinliklerde konuşuyor.

"ANKARA DIŞINDA YAPILAN KABİNE, ÖNEMLİ MESAJLAR İHTİVA EDİYORDU"

Buradan 81 vilayetimizin tamamını, 85 milyonun her bir ferdini yürekten selamlıyorum. Dün Bitlis ve Ahlat'taydık. İlk otağın kurulduğu ilk okun atıldığı Ahlat'ta gençlerimizle kucaklaştık. Akşam Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi'nde tarihi Kabine Toplantımızı gerçekleştirdik. Başkanlığımızda 21 yıl sonra Ankara dışında yapılan bu ilk kabine toplantısı önemli mesajlar ihtiva ediyordu.



Ardından bölge valilerimiz ve belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Şimdi de Malazgirt'teyiz. Tarihimizi, talihimizi, istikametimizi ve ebedi ikametimizi belirleyen Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde sizlerle beraberiz. Anadolu'nun kapılarının bir daha kapanmamak üzere ardına kadar açıldığı bu topraklarda Malazgirt Zaferi'nin 953. sene-i devriyesine ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

"85 MİLYONUN ŞANLI ZAFERİNİ HEYECANLA KUTLUYORUZ"

Bugün 85 milyon olarak hep beraber şanlı zaferin yıldönümünü gururla, minnet ve tam 953 yıldır değişmeyen heyecanla kutluyoruz. Bizleri bu günlere kavuşturan milletimize bu günleri gösteren Rabb'ime sonsuz hamd-u senalar ediyorum. Sözlerimin başında Sultan Alparslan'ı ve onun şerefli yiğit askerlerini rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun diyorum.



İlk fetih hareketlerinden bugüne kadar ezan susmasın, bayrak inmesin, ocak sönmesin diye milletimiz huzur içinde alın ak yaşasın diye üzerimize yabancı gölgeler düşmesin, istiklal istiklalimize halel gelmesin diye şehit olan, gazi olan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyoruz.

"YAKLAŞIK BİN YILDIR ANADOLU'YU VATAN TUTMAYA DEVAM EDİYORUZ"