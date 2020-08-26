Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'te zaferin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hem Malazgirt Zaferi'ne, hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de gençlerimize emanet edeceğimiz bir eser olarak ortaya çıktı.

Malazgirt Ovası’ndan başlayıp Ege ve Marmara kıyısına kadar ilerleyen ecdadımız fethettiği toprakları yuva bildi.

Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir.

Bizans'ın zulmü bu fetih ile sona ermiştir."

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