Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Devlet Başkanı Muizzu ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ile bir araya geldi.

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere onur konuğu olarak Dubai'ye gitti.

Zirve kapsamında bir konuşma gerçekleştiren ve önemli açıklamalar yapan Erdoğan, ikili görüşmelerine ise devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvedeki hitabının ardından Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ile ayaküstü görüşme gerçekleştirdi.

Dünya Hükümetler Zirvesi

Erdoğan, “Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek” teması altında düzenlenen, çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getiren Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katıldı, ana konuşmacı olarak hitapta bulundu.

Ziyarete eşlik eden bakanlar

Erdoğan’a BAE ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik ediyor.

Dibeybe’yi kabul etti

Dünya Hükûmetler Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu defa, Libya Ulusal Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi kabul etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)