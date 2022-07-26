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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede savunma sanayii iş birliği ve ikili ilişkiler ele alındı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 16:52
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, farklı ülkelerden siyasilerle iletişim trafiğini sürdürüyor.

    Geçtiğimiz haftalarda Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de telefon görüşmesi yaptı.

    Savunma sanayii gündeme alındı

    Başbakan Yakub ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii iş birliğine öncelik verdi.

    İkili ilişkiler

    AA'dan edinilen bilgiye göre, görüşmenin geri kalan kısımlarında ise Türkiye-Malezya ilişkileri ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü #1


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