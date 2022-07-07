Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında, Malezya ile işbirliğin birçok alanda devam edeceğini vurguladı. Erdoğan, iki ülke arasında aşı geliştirme çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya ile olan işbiliriğinin artırıldığına vurgu yaptı.

2024 yılına kadar 5 milyar dolar ticaret hedefi konulduğunu belirten Erdoğan, "Yerli ve milli aşımız TURKOVAC’ın Malezya’da kullanıma sunulması dahil, aşı teknolojisi transferi, tecrübe paylaşımı ve birlikte aşı geliştirme gibi konularda müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında şu başlıklar öne çıktı:

"Ziyaretlerinin ülkeleriniz ve halklarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum bugün yaptığımız görüşmelerde ekonomi, yatırımlar ve ticaret başta olmak üzere savunma sanayi, teknoloji sağlık iletişim gibi çeşitli anlamdaki ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldık. Her geçen gün daha da derinleşen işbirliğimizi ileriye taşıma kararlılığımızı bu vesile ile bir kez daha teyit ettik.

"İlişkileri, kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık"

Sayın Başbakan’ın teklifi üzere, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri, stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık. Bu da münasebetlerimizin ulaştığı müstesna seviyenin yeni bir nişanesi olmuştur.

Hedef, 5 milyar dolarlık ticaret hacmi

Malezya aynı zamanda ASEAN bölgesindeki en büyük ticari paydaşımız konumundadır. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık yüzde 50 artış ile 3 buçuk milyar dolar seviyesini aşmıştır.

Bu yılın ilk 6 ayındaki rakamlarda, istikrarlı artışın devam ettiğini gösteriyor. Mevcut ivme, 2024 yılı için belirlediğimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini, kısa süre içerisinde yakalayacağımıza işaret ediyor Serbest ticaret anlaşmamızın hizmetler, yatırımlar ve elektronik ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesinin ekonomik ve ticari bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum.

"Aşı geliştirme gibi konularda müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz"

Bu güncelleme ile hedeflerimize daha hızlı adımlarla ilerleme, mal ve hizmet ticaretini daha dengeli hale getirme imkanına da kavuşacağız. Kıymetli kardeşim ile yeni işbirliği modellerine ve yatırım projelerine ilişkin, fikir teatisinde bulunduk. Gıda güvenliği, enerji, çevre ve iklim değişikliği gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırma hususunda mutabık kaldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub ile basın toplantısı düzenledi ViDEO



Yerli ve milli aşımız TURKOVAC’ın Malezya’da kullanıma sunulması dahil, aşı teknolojisi transferi, tecrübe paylaşımı ve birlikte aşı geliştirme gibi konularda müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz. Sağlık, sağlık turizmi, savunma sanayi, eğitim ve iletişim alanlarında yeni anlaşmalar imzalamakla suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik.





"Asya’daki tüm kardeşlerimiz ile işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz"

Görüşmelerimizde güncel küresel konular üzerinde de durduk. Bu kapsamda, İslam dünyasını yakından ilgilendiren Rohingya ve İslam düşmanlığı meselelerini ele aldık. BM, İİT ve D8 gibi platformlarda dayanışmamızı artırarak özellikle sürdürme kararlılığımızı vurguladık. Türkiye olarak, yeniden Asya girişimimizle, kazan-kazan anlayışı ile

"Malezya'nın desteğini hep hissettik"

Sektörel diyalog ortağı olduğumuz ASEAN işbirliğimizi, diyalog ortaklığı statüsüne çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesile Asya –Pasifik bölgesine yönelik girişimlerimizde, Malezya’nın desteğini hep yanımızda hissettiğimiz özellikle belirtmek istiyorum bu desteğin artarak devam edeceğine eminim.

Kıymetli kardeşim İsmail Sabir ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı’nın ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, Rabbimden niyaz ediyorum."

"ürkiye’nin hızlı gelişiminden çok etkilendim"

Malezya Başbakanı Yakup ise, şu açıklamalarda bulundu:

Sayın Cumhurbaşkanı önderliğinde Türkiye’nin hızlı gelişiminden çok etkilendim. Sayın Cumhurbaşkanı ile verimli görüşmeler yaptık cesaret verici sonuçlar elde ettik. Bu Malezya-Türkiye ilişkilerini ve işbirliğini daha kapsamlı ve stratejik işbirliğini geliştirme çabalarımızla örtüşmektedir. Bu yıl Türkiye-Malezya diplomatik ilişkilerinin 58’inci yıldönümü. 2014’te Sayın Erdoğan işbirliği çerçevesini başlattı.

Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ve ben Malezya-Türkiye işbirliğinin daha kapsamlı düzeye çıkarılması konusunda mutabık kaldık.

Bunun nedeni işbirliğinin kapsamının ekonomi, eğitim, gıda güvenliği, turizm İslami bankacılık ve savunma sanayi gibi çeşitli sektörleri kapsayacak şekilde genişlemesidir.

Bu işbirliği karşılıklı yarar için geliştirilmeye devam edilecektir. Gıda güvenliği koronavirüs konularının şiddetlendiği konusunda hemfikiriz. Bu bağlamda Malezya-Türkiye gıda güvenlik zincirini her zaman yeterli ve istikrarlı olmasını sağlamak için birlikte çalışmayı kabul ettik.

Bu konuyu ele almak için acil önlemler arasında gıda ürünlerinin ticareti artacak, bilgi ve deneyim paylaşımı içeren işbirlikleri kurulacak."