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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.
- 05.05.2022 - 20:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki ülke arasındaki ilişki ve bölgesel konular ele alındı
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı.
İki lider karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.