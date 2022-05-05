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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.
    • 05.05.2022 - 20:38
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İki ülke arasındaki ilişki ve bölgesel konular ele alındı

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı.

    İki lider karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile telefonda görüştü #1


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