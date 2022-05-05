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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.