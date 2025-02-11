Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Malezya, Endonezya ve Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bu ziyaretlerin ilk durağı olan Malezya'ya dün gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarını da sürüyor.

Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli değerlendirmeler yaptı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili konuşan ve dünyaya bir kez daha kritik mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ'NİN VÜCUT BULMASI ŞARTTIR"

Bugünkü görüşmelerimizde Filistin davası başta olmak üzere uluslararası meseleleri de konuştuk. Yardımlar konusunda biz şu ana kadar 100 gemiyi aşkın gönderdik. Bu gemiler aynen devam ediyor. Gazze ve Filistin konusunda Malezya'nın duruşunu takdirle takip ediyoruz.



Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında İsrail'in verdiği sözleri tutmadığını gördük. İsrail, işgale son vermeli ve sebep olduğu zararı da tanzim etmelidir. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır.

FARKLI ALANLARDA 11 ANLAŞMA İMZALANDI

Türk ve Malay halkları arasındaki dostluk asırlar öncesine dayanıyor. Bu kadim ortak tarihten güç alıyor, ecdadımızın ayak izlerini takip ediyoruz. Bugün yaptığımız görüşmelerde münasebetlerimizi perçinleyecek adımları değerlendirdik. Sizlerin huzurlarında 11 anlaşmayı imzaladık.



Ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketliliği kazan-kazan anlayışıyla artırma konusunda fikir birliği içerisindeyiz. 10 milyar dolara ticaret hacmimizi çıkarmaya karar verdik. Bugün düzenlenecek iş forumunun yeni iş birliği projelerine vesile olmasını diliyorum.

"ORTAK ÖĞRENİM İÇİN FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK"