Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da Petronas İkiz Kuleleri'ni ziyaret etti

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Malezya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi tarafından karşılandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MALEZYA TEMASLARI

Daha sonra Erdoğan'a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti.

PETRONAS İKİZ KULELERİ'Nİ GEZDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, resmi ziyaret için bulunduğu ülkede Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Petronas İkiz Kuleleri'nde incelemeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da eşlik etti.