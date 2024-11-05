Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manas Üniversitesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyareti sırasında önemli açıklamalar...

"BU KARDEŞLİĞİ GELECEĞE TAŞIMAK ÜZERE KARARLI ADIMLAR ATIYORUZ"

Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın Caparov'un davetine icabetle geldiğimiz ata yurdumuz Kırgız Cumhuriyeti'nde bugün sizlere hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Toplu açılış törenimizin üniversitemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor. Tüm öğrencilerimize ve hocalarımıza başarılar temenni ediyorum.



Türkiye-Kırgızistan kardeşliği kökleri derinlere inen ulu bir çınar misali her geçen yıl büyüyor, güçleniyor, farklı alanlara dal budak salıyor. Atalarımızdan tevârüs ettiğimiz bu kardeşlik ve işbirliği ruhunu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atıyoruz. İşbirliğimizin sürekliliğinin en önemli güvencesini, hiç şüphesiz, eğitim öğretim alanındaki projelerimiz oluşturuyor. Türkiye olarak Kırgız gençlerinin dağ aydınlık bir gelecek kurmalarına destek olmak amacıyla eğitim öğretim sahasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.