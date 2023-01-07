Yangın sonrası tamamlanan 427 konutun anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından teslim edildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara yeni müjdeler verdi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz 2021 tarihinde cumhuriyet tarihinin en büyük yangını yaşandı.

10'uncu gününde söndürebilen yangın, geniş alana yayılarak 60 bin hektar alana zarar verdi.

34 mahallede onlarca ev, ahır ve depo kullanılamaz hale geldi.

Yeni evler inşa edildi

Dünyada da büyük yankı uyandıran afetin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile bölgede çalışmalara başlandı.

Hasar gören evler yıkılarak yerlerine yenileri inşa edilmeye başlandı.

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manavgat'ta konutların teslim törenine katıldı VİDEO



"427 evin anahtarlarını sahiplerine teslim ediyoruz"

2021 yılında meydana gelen yangın sonrası afetzedelere toplam 300 milyon liralık yardımda bulunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"2021 yazındaki yangında hayatını kaybeden 8 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yangın, 61 bin 500 dekar ormanımızla birlikte adeta ciğerlerimizi de yakmıştır. Toplamda 300 milyon lira destekte bulunduk, gönüllü vatandaşlarımız ve dernekler aracılığıyla da 56 milyon liralık yardımla vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. İnşa ettiğimiz bu evlerden 427'sinin anahtarlarını sahiplerine teslim ediyoruz."

"2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet köy konutlarıyla ilgili şu müjdeleri verdi:

"İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz. Aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır."





"Dünyada böylesine bir afet yönetimi gerçekleştiren başka bir ülke yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanan alanların dünyaya da örnek olan bir çalışmayla yeniden canlandırıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada böylesine bir afet yönetimi gerçekleştiren başka bir ülke yoktur. Her afet, Türkiye'nin yönetim kapasitesini ve kabiliyetini tüm dünyaya ispatlıyor. Aslında yaptığımız iş milletin olanı millete vermektir. Milletimizden aldığımız destekle hiçbir felakette "Nerede bu devlet" feryadı duymadık. İnsanlarımızın yaralarını sararken tabiatı da ihmal etmedik. Dünyaya örnek olan bir çalışmayla yanan alanları tekrar canlandıracak projeleri hayata geçirdik. Bizi eleştirenlere en güzel cevabı ekolojik restorasyonla verdik."





Sorgun'a millet bahçesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelecek yıllarda ortaya çıkacak ihtiyacı göz önünde bulundurarak yangına dayalı çok sayıda ağaç fidanı diktik. 2 milyon 750 bin fidanı toprakla buluşturarak yangından zarar gören alanların yüzde 90'ında çalışmalarımızı tamamladık. Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık."



