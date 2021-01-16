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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da Enerji Projeleri'nin toplu açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da Enerji Projeleri'nin toplu açılışını yaptı

Manisa'da yapılan enerji projelerinin toplu açılış törenine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir tesisin 1500 kişiye istihdam sağladığını söyledi.