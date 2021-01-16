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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da Enerji Projeleri'nin toplu açılışını yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da Enerji Projeleri'nin toplu açılışını yaptı

    Manisa'da yapılan enerji projelerinin toplu açılış törenine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir tesisin 1500 kişiye istihdam sağladığını söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.01.2021 - 14:37
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 14:47
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toplam 1500 insanımıza istihdam sağlayan bu yatırım tek başına Manisa'nın elektrik tüketiminin 4'te 3'ünü üretecek kapasiteye sahiptir." ifadelerini kullandı.

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