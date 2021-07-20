Erdoğan, Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapılarının açılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarında konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde 46 yılın ardından kademeli olarak açılan Maraş vardı.

KKTC'DE MARAŞ MESAJI

"Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır." diyen Erdoğan, "Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında "Rum tarafının tüm karşı propagandasına rağmen Cumhurbaşkanı Sayın (Ersin) Tatar'ı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetini Maraş konusunda ortaya koydukları azimli duruş için ayrıca tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ta hayat yeniden başlayacak ViDEO

"KIBRIS ADASININ MÜREFFEH GELECEĞİNİN SEMBOLÜ OLACAK"

Kapalı Maraş'taki açılıma ilişkin sözlerini sürdüren Erdoğan, şunları söyledi:

"Açılımın öncelikle Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'una tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor. Yıllardır atıl durumda kalan bu bölge çözümsüzlüğün değil, Kıbrıs adasının huzurlu ve müreffeh geleceğinin sembolü olacaktır.

"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Atılan bu adımlarla Maraş'ta yeni mağduriyetler oluşturulmayacak, bilakis mevcut mağduriyetler giderilecektir. Bizim kimsenin toprağında, hakkında, mülkünde gözümüz yoktur. Kimse de bizim ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkına el uzatamaz."

GEÇEN YIL AÇILDI

KKTC sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın kamuya ait olan sahil kısmı, geçen yıl ekim ayında kullanıma açıldı.

Söz konusu bölge, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilerek, yerleşime kapatılmıştı.

150 BİNDEN FAZLA KİŞİ ZİYARET ETTİ

Kapalı Maraş'ın açılan bölümlerini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı 150 bini geçti.

8 Haziran 2021'de yapılan son düzenlemeye göre, Maraş'ın kamuya açık bölümleri 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Gazimağusa Belediyesi, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmeleri için büfeler ve bisiklet kiralama noktasını ziyaretçilerin hizmetine sunmaya devam ediyor.

YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERİN KULLANIMINA HAZIR

Ziyarete açık bölgede bulunan, toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan 2 farklı plaj bölgesine plaj şemsiyeleri ve şezlonglar yerleştirilirken, can güvenliği ve sağlık tedbirleri kapsamında cankurtaran görevlendirildi.

Söz konusu plajların yerli ve yabancı ziyaretçilerin kullanımına hazır olduğu da belirtildi.

Maraş'ta yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri, görsel güzellik anlamında da bölgeye katkı sağlıyor.

KAPALI MARAŞ'IN AÇILMASI

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılmış, o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu.

KKTC sınırları içerisindeki Kapalı Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

YENİDEN İNSANLIĞA KAZANDIRILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat 2020'de Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti.

Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.