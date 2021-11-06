Ilısu Barajı ve HES projelerinin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projelerin yıllık katkısının 3 milyar lira olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de açılış törenine katıldı.

Ilısu Barajı ve HES açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetinin örneklerinden birinin de Ilısu Barajı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin ülkeye 3 milyar lira katkı sağlayacağını belirtti.

"YILLIK 3 MİLYAR LİRA KATKI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Su depolama kapasitesi yaklaşık 11 milyar metreküpü bulan Ilısu, 1200 megavatlık gücüyle ülkemize yıllık 3 milyar liralık katkı sağlayacaktır. Bizim medeniyetimizde su hayattır. Enerji de günümüzün bir diğer vazgeçilmez hayat kaynağıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı ve HES açılışına katıldı VİDEO



EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Bu barajın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlarımıza, kurumlarımıza, mühendisinden işçisine herkese teşekkür ediyorum.

"SU BU YÜZYILIN EN ÖNEMLİ STRATEJİK KAYNAĞIDIR"

Değerli kardeşlerim dünyanın ve ülkemizin giderek artan kuraklık tehdidi ile karşı karşıya bulunduğu şu günde böyle bir eseri hizmete almamızın çok daha anlamlı olduğuna inanıyorum. Ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi korumak durumundayız. Su kaynaklarımızın tek bir damlasının israfına tahammülüz yoktur. Su bu yüzyılın en önemli, en stratejik kaynağıdır.

İklim değişikliği kuraklık ve artan nüfus ile birlikte su kaynakları üzerindeki baskı giderek artmaktadır. Üstelik iklim değişikliği ile bağlantılı kuraklık, sel, orman yangını gibi afetler giderek sıklaşmaktadır. Mevcut su kaynaklarının yüzde 70’ten fazlası tarımda yani gıda üretiminde kullanılıyor. Bu durum su konusundaki her olumsuzluğun gıda üretimine de yansıması anlamına geliyor. Bilindiği gibi Türkiye su zengini bir ülke değildir. Su stresi çeken ülkeler grubundayız.





284 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Su kaynaklarımızı doğru yönetmek mecburiyet haline gelmiştir. Bu anlayışla hükümete geldiğimiz günden beri her alanda olduğu gibi tarım, su ve enerji konusunda da ülkemizi geleceğe hazırlamanın gayreti içerisinde olduk. 284 milyar liralık yatırım yaparak 8817 tesisi hizmete açtık. Son 19 yılda inşa edilen 61 barajımızla 46 milyar metreküp suyumuzu depoladık. Depolanan su miktarımızı 179 milyar metreküpe çıkardık. Ülkemiz ve üreticilerimiz yılda 60 milyar lira zirai gelir artışı sağladı.

"YENİ YATIRIMLAR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

271 içme suyu ve 21 atık su tesisi hizmete açtık. Bu yatırımlar sayesinde 41 milyon vatandaşımıza yaklaşık 3 milyar metreküp içme ve kullanma suyu tahsis ettik. Bunları yapmasaydık 44 ilimiz kısmen ya da tamamen susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya gelebilecekti. Amacımız her bir vatandaşımızın temiz suya erişimini sağlamak, bereketli topraklarımızı suyla buluşturmak ve kaynaklarımızı verimli kullanmaktır. Yol haritamızı oluşturduk. Önümüzdeki dönemde de su alanında yeni yatırımlar yapamaya devam edeceğiz.





875 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ

Ilısu’nun kültürel ve sosyal gelişimi sağlayacak tarafı da bulunmaktadır. Tüm tarihi ve kültürel varlıkları özenle koruyarak gelecek nesillere miras bıraktık. Bay Kemal bunlar lafla olmuyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Ayrıca kısmen taşınan ve yerinde koruma altına alınan eserler de mevcut. Ey PKK’nın yan kolu HDP sizler böyle şeyler yapabilir misiniz? Biz sizlere aşığız aşık. Bu kapsamda 875 konutu tamamlayarak hak sahiplerine verdik.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZİ İHMAL EDEMEZDİK VE ETMEDİK"

Burada benim Kürt kardeşlerim var. Bu Kürt kardeşlerimizi biz ihmal edemezdik ve etmedik. Onlara da bu eserleri kazandırdık. Bölgedeki yolları da daha yüksek standartlı bir şekilde yeniden yaptık. Projenin maliye toplamda 20 milyar lirayı bulmuştur.

Biz kez daha bu muhteşem görkemli tesisin bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Siz değerli kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Biz AK Parti'yiz. Türkü ile kürdü ile Arabı ile bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan, sizleri Allah için seviyoruz. 2023’ün 14 Haziran’na bir olarak, diri olarak, kardeş olarak girecek ve inşallah bu bölgelerde zaferle çıkacağız."