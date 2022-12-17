Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’de binlere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mardin Derik Ovası Sulaması”, “Midyat-Nusaybin Yolu”, “Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme” ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin’de toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, “Mardin Derik Ovası Sulaması”, “Midyat-Nusaybin Yolu”, “Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme” ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

“70 bin kişi meydanda. Bu bir sevginin, bu bir dayanışmanın, bu 2023'e yürüyüşün coşkulu adımıdır.

Mardin kim olduğunu asla unutmadı, biz de Mardin'i hiçbir zaman unutmadık. Şehrimize getirdiğimiz eserler ve hizmetlerle Mardin'i büyüttük, güçlendirdik.

Bu süreçte neler yaşadığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. Mardin'e hizmet ve eser kazandırmaktan geri durmadık.

Sizinle hasret gidermenin yanı sıra bugün 17.5 milyar liraya ulaşan eser ve hizmetlerin açılışını yapıyoruz.

Eğitimden anasınıfından liseye kadar yapımı tamamlanan okulları hizmete açıyoruz. Artuklu Üniversitemizin yeni dersliklerini de bugün hizmete açıyoruz.

Havuzların, spor salonları, yurtlarımız ve bakım onarım çalışmalarının açılışlarını yapıyoruz.

Mardin-Savur yolunu inşallah en kısa sürede yapacağız. DSİ tarafından 1 milyar 100 milyon yatırımla tamamlanan Derik Ovası Sulama Kanalı'nı da bugün açıyoruz.

Böylece su ile buluşan arazilerimiz yılda 2 kez ekilebilecek. 9 bin kişiye ilave istihdam oluşturacak. 1 milyar 108 milyon TL'lik yatırımla yüzlerce enerji tesisinin açılışını da yapıyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığı'mızca şehrimize kazandırılan camileri, Kültür Bakanlığı'mızca şehrimize kazandırılan kültür binalarını da açıyoruz.

Mardin'de de petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. 3 kuyumuzun açılışını yapıyoruz.

Tüm hizmet ve eserlerin Mardin ve Mardinli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği olan kurum, kuruluş, özel sektörü, hayırseverleri tebrik ediyorum.

Eğitimde 5764 adet yeni derslik inşa ettik.

Artuklu Üniversitesi'ni kurduk. 40 adet spor tesisi kazandırdık. Sağlıkta 1124 yataklı 14 hastane açtık. 8907 konutu TOKİ eli ile teslim ettik. 690 konutun teslim çalışmaları devam ediyor.

Ulaştırmada Mardin'i 29 kilometreden devraldık. Bölünmüş yol uzunluğunu 272 kilometreye çıkardık.

Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal yaptık. Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedik.

Mardinli çiftçilerimize 3.2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. İnşallah önümüzdeki dönemde Mardin'i çok daha büyük eserlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.

2023 zaferinden sonra ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına birlikte sokacağız. 2023'te sandıklardan gümbür gümbür geliyor muyuz? Size inanıyorum ve güveniyorum.

Türkiye'nin de, Mardin'in de bugünlere nasıl geldiğinin en büyük şahidi sizlersiniz. Daha 7 yıl önce çukur eylemleri ile Mardin'in ilçelerini yakıp yıktılar. Mardin'e bunu yaşatanların derdi asla sizler değildiniz.

Türkiye'yi çukura atmak için Mardinlileri kalkan yapanların derdi bu ülke değildi. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler.

Hem Kürt'üz dediler, hem vurdular. Çukurlara gömdüler. Terör örgütünün Nusaybin'de, Derik'te tahrip ettiği yolları biz yaptık. Derik'te Kaymakamımızı bunlar şehit etti.

Derdi neydi, buraya hizmet etmekti. Ağızlarından özgürlüğü düşürmeyenlerin, sizleri esir etmesinin önüne biz geçtik. Müslüman'ı, Süryanisi, Ezidisi ile sizleri birbirine düşürmesi planının önüne biz geçtik.

Bu topraklarda yaşayan insanların kanları üzerine kendilerine saltanat kurmak isteyenlerin planlarının bir yenisi her gün ortaya saçılıyor. Bütçe Komisyonu bitti, 325 oyla Cumhur İttifakı bunları duman etti.

Bay Kemal, 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun, bizim ciğerimiz yanıyor. O bir felaket ayrı bir konu. 12-13-14 yaşında Kandil'e kaçırılan o yavrular için bir kelime ettin mi?

O terör örgütlerinin taciz ettiği yavrular ile ilgili bir cümle kullandın mı? Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ettin mi, helalleştin mi? Ah cambaz ah. Helalleşmeye geldim diyor.

Helalleşeceksen Diyarbakır'a git. HDP'ylesin. HDP ne yapıyor, Kandil ile iş tutuyor. Kandil'e karşı senin ciğerin yok ciğerin, bir laf edemezsin.

Karşıma bir tane muhteşem bir tablo koymuşlar:

'Üzümümüz şiredir, 6'lı masa fitnedir. Reis sen dik dur, Mardin seninledir.'

Doğru mu, doğru. Ben de Mardin ile beraberim. Mardin inşallah çok daha muhteşem olacak.

Ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Demokrasimizin eksikleri varsa birlikte tamamlayacağız. Kardeşlerimizi güçlendirmenin önünde engeller var ise onları kaldıracağız.

Aramıza kimseyi sokmadan işimize bakacağız. Bunun için ne diyoruz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Dün Trakya'da yer altı doğal gaz terminalinin açılışını yaptık. Ne kadar 4 milyar 600 milyon metreküp. Onlar sağda solda dedikodu yapıyorlar, biz ise iş yapıyoruz iş.

Ülkemize 20 yılda kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetler sayesinde atılımlarımızı daha ileri taşıyoruz. Bugünkü açılış töreni ile ve 20 senede şehrimize kattıklarımızı özetle anlattık.

Bizde vizyon var, ufuk var. Muhalefette ne var? Tam takır.

Bir mahkeme kararının üzerinden koparılan fırtınanın arkasında faşist zihniyet var.

Benimle, hükümetimizle, milletimiz ile alakası yok. Ortada siyasi bir tartışma, fikir kavgası veya hizmet mücadelesi söz konusu değil.

Yazılıp çizilenlere bakınca bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış birçok lafın iddialıca söylendiğini görünce gülüyoruz. Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını görünce üzülüyoruz. Tablo nettir.

Anayasa'nın 138'nci maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Ben söylemiyorum, Anayasa'nın 138. maddesi söylüyor. Her kararı beğenmek zorunda değiliz.

Bizim de beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz kararlar olmuştur. Bu kimseye kararları tanımama hakkı vermez. Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti. Çözümü daima millette, milli iradede bulduk. Milli iradenin gücünün dışında bir çözüm aramadık.”





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