Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Açılış Töreni" kapsamında konuşuyor.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuşuyor.

"Bu özel törende sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün ayrı bir heyecan içerisindeyim. Yapım sürecinin her aşamasını bizzat takip ettiğim Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ni açıyoruz. Marmara Üniversitesi'nin benim hayatımda çok müstesna bir yeri var. 43 yıl önce buradan mezun oldum.

Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak mezun olduğum üniversitenin her meselesi ile yakından ilgilendim. Bugün bu açılışla bu çabaları taçlandırmış oluyoruz. Marmara Üniversitesinin öğrencisi ve mezunu olmaktan gurur duyuyorum. Burada kurulan dostluklar ve arkadaşlıkların yeri hep farklı oldu.

Burası daha önce 12 Eylül'ün başındaki zatın ismini taşıyan bir kışlaydı. Burayı parmakla gösterilecek bir eğitm öğretim yuvası yapmak için Marmara Üniversitesi'ne tahsis ettik. Bugün hem birinci hem de ikinci etabın açılışını gerçekleştiriyoruz.