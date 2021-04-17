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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaat alanında incelemede bulundu.
    • AA
    • 17.04.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 17:59
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 28. yılı dolayısıyla Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen anma törenine katıldıktan sonra merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve 37. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

    MARMARA ÜNİVERSİTESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN KÜLLİYESİ'Nİ İNCELEDİ

    Buradan geçtiği Huber Köşkü'nde Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, daha sonra 2019 yılında temeli atılan Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaat alanını ziyaret etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi nde #1

    YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi nde #2

    Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar da eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi nde #3

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