Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
364.946
0.42%
BTXN Coin
7.76
-0.51%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te konuştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te konuştu

    Erdoğan, "İlk müdahale 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleştirildi. Ben sizi yukarıya baktırmayacağım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 18:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın nedeniyle Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

    İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatları veren Erdoğan, çalışmaları yerinde incelemek üzere yangın bölgesinde bulunuyor.

    Erdoğan yangın bölgesinde

    Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, yangına müdahaleye dair ayrıntıları paylaştı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Verin görevi bize, biz yapalım, bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya." demişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben sizi yukarıya baktırmayacağım ViDEO

    Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını hatırlattı

    Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında, yangına müdahale için geçen helikopterlere kurmaylarının bakışı gündem olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralara yansıyan söz konusu anlara değindi.

    "Ben sizi yukarıya baktırmayacağım"

    Erdoğan, "İlk müdahale 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleştirildi. Bakın, ben sizi yukarıya baktırmayacağım. Siz bana bakın çünkü yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti, yapıldı." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın bu ifadeleri sonrası etrafında bulunan yetkililerin gülümsediği görüldü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris te konuştu #1

    "Yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Her an çok daha güçlenerek, güçlü bir şekilde bu süreci devam ettirdik. 3 helikopter, 2 uçak ile başlayan bu süreci, toplamda 95 araç, 576 personelle gerçekleştirdik.

    Yapılan illk müdahaleyle yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi." diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris te konuştu #2

    Kılıçdaroğlu'nun yangın bölgesindeki konuşması ViDEO



    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris te konuştu #3

    Kılıçdaroğlu'ndan yangın bölgesinde uçak ve helikopter vaadi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris te konuştu #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris te konuştu #5


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Hangi kara yolunda çalışma var? 24Haziran Cuma kara yollarında son durum
    Gündem

    Hangi kara yolunda çalışma var? 24Haziran Cuma kara yollarında son durum

    16 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiası: Sanıklar hakim karşısına çıktı
    3. Sayfa

    16 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiası: Sanıklar hakim karşısına çıktı

    Görüş Bildir