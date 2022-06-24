Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te konuştu

Erdoğan, "İlk müdahale 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleştirildi. Ben sizi yukarıya baktırmayacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın nedeniyle Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatları veren Erdoğan, çalışmaları yerinde incelemek üzere yangın bölgesinde bulunuyor.

Erdoğan yangın bölgesinde

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, yangına müdahaleye dair ayrıntıları paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Verin görevi bize, biz yapalım, bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben sizi yukarıya baktırmayacağım ViDEO

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını hatırlattı

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında, yangına müdahale için geçen helikopterlere kurmaylarının bakışı gündem olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralara yansıyan söz konusu anlara değindi.

"Ben sizi yukarıya baktırmayacağım"

Erdoğan, "İlk müdahale 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleştirildi. Bakın, ben sizi yukarıya baktırmayacağım. Siz bana bakın çünkü yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti, yapıldı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu ifadeleri sonrası etrafında bulunan yetkililerin gülümsediği görüldü.

"Yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Her an çok daha güçlenerek, güçlü bir şekilde bu süreci devam ettirdik. 3 helikopter, 2 uçak ile başlayan bu süreci, toplamda 95 araç, 576 personelle gerçekleştirdik.

Yapılan illk müdahaleyle yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun yangın bölgesindeki konuşması ViDEO







Kılıçdaroğlu'ndan yangın bölgesinde uçak ve helikopter vaadi