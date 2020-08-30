Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maruz kaldığımız her saldırı mücadelemizi perçinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Her konuda olduğu gibi savunmada da teknoloji tek başına yeterli değildir. İnsan kaynağımız dimdik ayakta.

Kimi gafillerin ordumuzla milletimizi ayrıştırmaya çalışması beyhude bir gayrettir.

Maruz kaldığımız her saldırı mücadelemizi perçinledi."

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