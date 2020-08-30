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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maruz kaldığımız her saldırı mücadelemizi perçinledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor...
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2020 - 18:02
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maruz kaldığımız her saldırı mücadelemizi perçinledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor...

    Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

    "Her konuda olduğu gibi savunmada da teknoloji tek başına yeterli değildir. İnsan kaynağımız dimdik ayakta.

    Kimi gafillerin ordumuzla milletimizi ayrıştırmaya çalışması beyhude bir gayrettir.

    Maruz kaldığımız her saldırı mücadelemizi perçinledi."

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