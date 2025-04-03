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Haber Merkezi

24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında İstanbul Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı’nda skandal bir olay yaşandı.

Olayda, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için gittiği bit pazarında, bir şahıs ile sözlü tartışma yaşamıştı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıkmış ve çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B., koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırmıştı.

Ağır yaralanan Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ACILI AİLE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü.

"YÜRÜTÜLEN HUKUKİ SÜRECİ AYRINTILI ŞEKİLDE ELE ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulundu.

"Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet’in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık.



Bu acının tarifi yok. Evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum.

"SÜRECİN YAKINDAN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"