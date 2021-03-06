Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na katılan personele hitap etti

Erdoğan, konuşmasında Türk donanmasının güçlü olmasının bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Savunma sanayiindeki başarılardan söz eden Cumhurbaşkanı, caydırıcılığa vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na katılan personele hitap etti.

Vahdettin Köşkü'nden tatbikata canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, konuşmasına önceki gün Bitlis'te yaşanan helikopter kazasıyla başladı.

Erdoğan, "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kahraman askerlerimizin ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

"HİDROKARBON HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin meşru haklarından kaynaklanan faaliyetlerine değinen Erdoğan, bölgede güçlü olmaları gerektiğini belirterek, "Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon haklarımızdan da vazgeçmeyeceğimizi gösterdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu bölgede varlık gösterme konusunda kararlılık mesajı vererek, "Türkiye'yi Antalya'ya hapsetme girişine de razı olmadık." ifadesini kullandı ve şunları söyledi:

"SAVUNMA ALANINDA GÜÇLÜ OLMAK DURUMUNDAYIZ"

"Bu yıl çok daha güçlü, çok daha kapsamlı, çok daha organize bir şekilde yaptığımız tatbikatla yerli ve milli silah sistemlerimizi test ediyoruz.

Kahraman ordumuzun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme, varsa eksikliklerini giderme imkanına kavuşuyoruz. Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız.

"GÜÇLÜ DONANMAYA SAHİP OLMAK ZORUNLULUKTUR"

Deniz gücümüz bizi dünya siyasetinde zirveye taşıdı. En küçük bir sendelemede, en ufak bir zafiyette bize üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz.

Ülkemiz açısından güçlü bir donanmaya sahip olmak, bir tercihten öte zorunluluktur. Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz.

"İHA'LARDA DÜNYANIN EN İYİ 3-4 ÜLKESİNDEN BİRİSİYİZ"

Milletimizin ve Kıbrıs Türkleri'nin Doğu Akdeniz'deki hakları gasbedilmeye çalışılmıştır. Deniz Kuvvetlerimiz birikimi, disiplini, nitelikli personeli ve üstlendiği görevlerde elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırıyor.

Bugün insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden birisiyiz. Şu ana kadar tersanelerimizde üretilen bedeli 3 milyar doları aşan 130'dan fazla deniz platformunu ihraç ettik.

"DENİZLERE HAKİM OLAN CİHANA HAKİM OLUR"

Sahil Güvenliğimizle kendi kara sularımızda, donanmamızla dünyanın dört bir yanında tüm insanlığın barış ve huzuru için varlık gösteriyoruz. Türkiye'yi her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da dünyanın süper ligine taşımakta kararlıyız.

Denizlere hakim olan cihana hakim olur. Bu inançla Deniz Kuvvetlerimizin caydırıcılığının artırılmasına büyük önem veriyoruz. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz."

