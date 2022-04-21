Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'na canlı bağlantı yaptı

Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de eş zamanlı başlatılan 'Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Marmaris'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikata canlı bağlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nı gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin en büyük tatbikatlarından biri olarak anılan Mavi Vatan; Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de eş zamanlı başlatıldı.

122 gemi, 41 hava vasıtası ile yapılan tatbikat; 12 bin personelin katılımıyla gerçekleşiyor.

Aksungur ile atış yapılacak

Yerli ve milli silah sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta ilk defa insansız hava aracı (İHA) 'Aksungur' ile Mam-L atışı yapılacak.

Tatbikatı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da TCG Kemalreis Fırkateyni'nden takip ediyor.

“Her zaman harekata hazır olduklarını göstermişlerdir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’na canlı bağlantı yaptı.

Buradan tüm dünyaya mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tatbikata katılan gemiler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve özel personelimiz vazifelerini yerine getirerek her zaman harekata hazır olduklarını göstermişlerdir” dedi.

“Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’deki unsurlarının diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde yürüttüğü tatbikatımız hamdolsun başarıyla neticelenmiştir.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hazır bir silahlı kuvvetlere sahibiz"

“Vatan topraklarımızın, denizlerimizin ve semalarımızın güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamalarını temin etmek için gösterdiğiniz gayretler dolayısıyla her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Dünyanın en köklü devlet ve ordu geleneğine sahip milleti olarak hazarda ve seferde daima vatan müdafaasına, ülkenin hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına hazır bir silahlı kuvvetlere sahibiz.





"11 Nisan'dan beri devam ediyor"

“Ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışı ile gece-gündüz görev başında olan kahraman askerlerimizin varlığı, geleceğimizin en büyük teminatıdır.

Kahraman ordumuz, bir yandan sınırlarımızda ve ötesinde pek çok önemli görev başarı ile ifa ederken, diğer yandan da hazırlıklarını gözden geçirdiği tatbikatlarını planladığı şekilde sürdürüyor.

Mavi Vatan-2022 tatbikatı da hem harekata hazırlık eğitimlerini tamamlamak, hem de yerli ve milli silah sistemlerimizin etkinliği test etmek amacıyla 11 Nisan'dan beri devam etmektedir.





"Dünyanın en kapsamlı insani yardım operasyonlarını yürütüyoruz"

3 tarafı denizlerle çevrili olan bir Türkiye’nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması, tercih değil zorunluluktur. Bunun için deniz kuvvetlerimizi hem araç-gereç hem de personel bakımından sürekli geliştirmeye, vatan savunmasına en üst düzey katkıyı vermeye, hazır halde tutmaya özel önem veriyoruz.

İnşa ettiğimiz yeni gemilerle, denizaltılarla, gemilerimiz için geliştirdiğimiz silah sistemleriyle bölgesinin ve dünyanın en güçlü ordusu olana kadar bu çalışmaları kararlılıkla devam ettireceğiz. Bizim ordularımız tüm unsurlarıyla vatan savunması yanında pek çok yerde dünyanın en kapsamlı insani yardım operasyonlarını da yürüten bir askeri güçtür.





"Sığınmacıları öldürmeye kalkan ülkeler var"

Kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş gösteren ülkeler, sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken, hatta botlarını batırarak öldürmeye kalkarken biz deniz kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimizle yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık.

Ukrayna’dan Libya’ya, Afrika’dan Orta Asya’ya kadar kriz bölgelerinde yürüttüğümüz insani kurtarma ve yardım operasyonları ile dünyanın takdirini kazandık.





Pençe Kilit Harekatı'nı hatırlattı

Kahraman askerlerimiz halen Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik kapsamlı bir harekat yürütüyor. Bu vesile ile Pençe Kilit Harekatı’nda şehit düşen askerlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Her karışı şehit kanlarıyla yoğrularak vatan yapılan bu ülkenin bekası için vazife başında olan tüm kahramanlarımızı Rabbim korusun, esirgesin diyorum. Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’nın başarı ile icra edenleri yürekten tebrik ediyorum."

