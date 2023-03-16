Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kuracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak depremzedelerin buraya taşınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı’nda konuştu.

Depremlerde 49 bine yakın vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız felakette Türk dünyası olarak sergilediğimiz dayanışmayı, birlik ve beraberliği hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

Tüm olumsuzluklara rağmen devletin bütün imkanlarıyla seferber olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm olumsuzluklara rağmen deprem haberini alır almaz devletin tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik. 35 bini yardım ve destek ekibi olmak üzere 272 bin kamu görevlimiz seferber oldu." şeklinde konuştu.

"Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacağız"

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için oluşturulan konteyner kentlere değindi.

Erdoğan, "Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacağız. Katar'dan gönderilen konteynerlerin yaklaşık 3 bin kadarı gelmiş bulunuyor. Bu ay sonuna kadar sayı 10 bine ulaşacak." ifadelerini kullandı.

"Depremler, 11 ilimizde ciddi can kaybına yıkımlara yol açtı. 49 bini aşkı insanımızı yitirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Zirve kapsamında, Türk Dünyası iş birliği kuruluşları ve başkanlarını da misafir ettik. KKTC'nin de ilk defa aramızda yer almasından memnuniyet duydum. 6 Şubat'ta iki depremle arka arkaya sarsıldık. Depremler, 11 ilimizde ciddi can kaybına yıkımlara yol açtı. 49 bini aşkı insanımızı yitirdik. Bir kez daha depremde ve sellerde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye, geniş bir alanda yıkıma sebep olan deprem fırtınasına kış şartlarında yakalanmıştır. Devletimizin tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik. Arama kurtarma ekiplerimizle, ihtiyaç duyulacak kim varsa topyekün seferber olduk. 272 bin kamu görevlimiz depremzedelerimize yardım için koşmuştur. Sivil toplumu da dahil ettiğimizde bu rakam yarım milyona ulaşıyor.

"650 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz"

Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri, yardım çağrımıza en hızlı harekete geçen dostlarımızın başında geliyor. Kardeşlerimiz ayni ve nakdi yardımlarla canla başla gayret gösterdiler. Sahra hastaneleriyle yaralarımızın sarılmasına destek verdiler. Türk dünyası, tasada ve sevinçte bir olduğunu bir kez daha göstermiştir. Seferberliği şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyası sürecinde sürdürüyoruz. Gerek çadırlar, gerek konteyner, gerekse kalıcı konutlar olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 1 yıl içerisinde konut ihtiyacını çözecek sayıda güvenli yapıyı inşa etmektir. 650 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Prefabrik konutlar da devam ediyor. Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak, depremzedeleri bu alanlara taşıyacağız. Katar'dan gönderilen konteynerlerin 3 bin kadarı gelmiş bulunuyor, bu ay sonuna kadar 10 bin verdikleri söz yerine gelecek. Depremzedelerimizi mağdur etmeyeceğiz. Sel felaketlerinin kanattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacağız. Kayıpları tamamen telafi etmeden bize durmak dinlenmek haramdır.

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