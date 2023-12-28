Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'müjde': Rezervlerimiz tarihin en yüksek rakamına ulaştı... Beştepe'de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "müjde" ifadeleriyle Merkez Bankası rezervlerinin tarihin en yüksek rakamı olan 145 milyar 456 milyon dolara ulaştığını söyledi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de muhtarlarla bir araya geldi.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine değindi.

Merkez Bankası rezervleri, yapılan faaliyetler sonucunda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Rezervler rekor kırdı

Cumhurbaşkanı, konu ile ilgili şu cümleleri aktardı;

20 yılda depremler sebebiyle yapılan harcamaların tutarı vergi gelirlerimizin tam 8 katını bulmaktadır.

Devletimiz vatandaşını desteklemek için tüm imkanlarını seferber etmektedir.

Sizlerle Merkez Bankası rezervlerimize dair en son müjdeyi de paylaşmak istiyorum.

Merkez Bankası (MB) rezervlerimiz tarihinin en yüksek rakamı olan 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır.

Merkez Bankası istatistiklerine göre;

22 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 158 milyon dolar artışla 97 milyar 557 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Aralık'ta 95 milyar 399 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 767 milyon dolar artarak 47 milyar 129 milyon dolardan 47 milyar 896 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar yükselişle 142 milyar 528 milyon dolardan 145 milyar 456 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 22 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 46 milyar 995 milyon dolar olurken, söz konusu yükseliş yüzde 47,7'ye karşılık geldi.