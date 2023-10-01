Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e gelince CHP ve HDP ayağa kalkmadı TBMM'nin yasama yılının açılış programında konuşma yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul'a giriş yapınca CHP ve HDP sıralarının ayağa kalkmadığı görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı başladı. Meclis'in açılışı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamasıyla yapıldı. AK Parti, MHP ve İyi Parti ayağa kalktı Ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Erdoğan'ın Genel Kurul'a girmesiyle AK Parti, MHP ve İyi Parti sıraları saygı gereği ayağa kalktı. CHP ve HDP sıraları hareketlenmedi Erdoğan'ın salona girişi CHP ve HDP sıralarını hareketlendirmedi. HDP ve CHP'li vekillerin İstiklal Marşı anonsu gelene kadar yerlerinden kalkmadığı görüldü. Erdoğan'ı alkışlamadılar CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'i takip etmek üzere locaya geldiği sırada, partililerin alkışladığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise alkışlamaladılar.