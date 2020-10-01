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Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girince CHP'liler ayağa kalkmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girince CHP'liler ayağa kalkmadı

CHP, her Meclis açılışında yaptığı gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girdiği anda ayağa kalkmadı.