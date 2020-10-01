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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girince CHP'liler ayağa kalkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girince CHP'liler ayağa kalkmadı
CHP, her Meclis açılışında yaptığı gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girdiği anda ayağa kalkmadı.
- Haber Merkezi
- 01.10.2020 - 15:54
- Güncelleme : 01.10.2020 - 15:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir aranın ardından yeni yasama yılı açılışı için TBMM'ye geldi.
Erdoğan konuşma yapmak üzere kürsüye yürüdüğü sırada AK Parti ve MHP grubu ayağa kalkarak alkışladı.
AYAĞA KALKMADILAR
CHP grubu ise Erdoğan'ın kürsüye yürüyüşü sırasında alkışlamadı ve İstiklal Marşı okunana kadar ayağa kalkmadı.
İstiklal Marşı töreninin ardından Erdoğan, Yeni Yasama Yılı açılışında konuşmasına başladı.
FOTOĞRAF: Meclis Genel Kurulu'nda İstikal Marşı okunmaya başlayınca CHP'li vekiller de ayağa kalktı.