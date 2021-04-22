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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclisimiz ilelebet varlığını sürdürecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclisimiz ilelebet varlığını sürdürecektir
Erdoğan: "15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cülerce bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürecektir."
- AA
- 22.04.2021 - 19:26
- Güncelleme : 22.04.2021 - 19:29
Erdoğan: "15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cülerce bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürecektir."
"Tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek 2023 ve gelecek hedeflerimize ilerliyoruz."
Ayrıntılar gelecek...