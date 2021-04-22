Euro
9.9798
1.15%
Dolar
8.2994
1.47%
Altın
474.61
0.58%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
450.302
-1.29%
EXEN Coin
21.52
-17.07%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclisimiz ilelebet varlığını sürdürecektir

    Erdoğan: "15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cülerce bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürecektir."
    • AA
    • 22.04.2021 - 19:26
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 19:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclisimiz ilelebet varlığını sürdürecektir

    Erdoğan: "15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cülerce bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürecektir."

    "Tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek 2023 ve gelecek hedeflerimize ilerliyoruz."

    Ayrıntılar gelecek...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir