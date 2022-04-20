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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te karşılaştığı çocuklarla sohbet etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında TBMM bahçesinde çocuklarla sohbet etti.
    • 20.04.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 15:27
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te karşılaştığı çocuklarla sohbet etti

    AK Parti grup toplantısı sonrasında 23 Nisan etkinlikleri için Meclis’e gelen çocuklarla karşılaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süre çocuklarla sohbet etti.

    Bir çocuğun, “Ben hiç sigara kokusunu sevmiyorum.” demesi üzerine Erdoğan, “Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım.” diye cevap verdi.

    "Cumhurbaşkanı olursam dünyadaki bütün sigaraları yasaklayacağım"

    İHA'nın aktardığına göre başka bir çocuk ise, “Ben de cumhurbaşkanı olursam dünyadaki bütün sigaraları yasaklayacağım.” dedi.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte çocuklarla ilgilenen ve sohbet eden Erdoğan, daha sonra Meclis’ten ayrıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te karşılaştığı çocuklarla sohbet etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te karşılaştığı çocuklarla sohbet etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te karşılaştığı çocuklarla sohbet etti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te karşılaştığı çocuklarla sohbet etti #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te karşılaştığı çocuklarla sohbet etti #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te karşılaştığı çocuklarla sohbet etti #6


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