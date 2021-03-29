Sulamada 2024 hedefini açıklayan Erdoğan, su kanunu ile ilgili hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi"ne katıldı.

Erdoğan, buradaki konuşmasında, suyun verimli kullanımına vurgu yaparak, sulamada yüzde 46 olan randımanı 3 yıl sonra yüzde 55'e yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Su yönetimindeki yetki çatışmalarını önleyeceklerini belirten Erdoğan, bu doğrultuda Meclis'te hazırlık içinde olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

SU KANUNU AÇIKLAMASI

"Sanayi sektöründe de suyun verimli kullanımı için gereken tedbirleri alıyoruz. Sulamada halen yüzde 46 olan randımanı yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirlerle 2024 yılında yüzde 55'e yükseltmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde tüm bu alanlara yatırım yapmayı sürdüreceğiz.

Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki yetki çatışmalarını önlemek amacıyla Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz. Şura zemininde yapılacak çalışmaların bu kanunun şekillenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te su kanunu hazırlıyoruz ViDEO



"SU ARITMA TEKNOLOJİLERİNE BÜYÜK YATIRIM YAPIYORUZ"

Kimi uluslararası kuruluşlar, 2025'e kadar 700 milyondan fazla kişinin göç riskinde olacağını tahmin ediyor. Nüfusla birlikte artan gıda ve enerji talebiyle iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, gelecekte daha büyük risklerin bizi beklediğini gösteriyor. Bu karamsar tablodan ülkemizin etkilenmemesi elbette mümkün değildir.

Türkiye olarak su arıtma teknolojilerine büyük yatırım yapıyoruz. Halihazırda günlük 315 bin metreküp suyu arıtarak, tarımsal sulamada yeniden kullanılabilecek şekilde insanımızın hizmetine sunuyoruz.

"SUYUMUZU KORUMAKLA VATANIMIZI KORUMAK ARASINDA HİÇBİR FARK YOKTUR"

Su zengini bir ülke de değiliz. Kişi başına kullanılabilir su miktarı dikkate alındığında su stresi çeken bir ülkeyiz. Elimizdeki sınırlı su kaynaklarını Irak ve Suriye gibi iki komşumuzla paylaşmak mecburiyetindeyiz.

Su meselesini ikili ilişkilerimizde tehdit veya pazarlık aracına dönüştürmedik. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur.



"KAYIP KAÇAK ORANLARINI DÜŞÜRMELİYİZ"

Tarımsal sulama sistemlerini yenilememiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Kayıp kaçak oranlarını düşürmeliyiz. Bireysel tasarrufu teşvik ederek, kaynaklarımızı daha verimli kullanmalıyız. Suyun gücünü milletle buluşturmak hedefiyle sadece su alanına yaptığımız yatırımların toplam bedeli 255 milyar lirayı geçiyor.

Çevrecilik adına ruhen ve fiziken çevreyi kirletenlere inat 8 bin 697 yeni tesis kazandırdık. Sınıfında dünyanın en büyük hacimli ve en uzun gövdesine sahip olan Veysel Eroğlu Barajı ile Deriner Barajı'nı vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Yusufeli Barajı da gövde inşaatı bitmek üzeredir. GAP kapsamında baraj ve sulama projelerini tamamlamak için özel çalışma yürüttük.





"YER ALTI BARAJ SAYISINI 150'YE YÜKSELTECEĞİZ"

2007 yılında yaşanan büyük kuraklıktan sonra 81 vilayetimiz için içme suyu eylem planı hazırladık. Şehirlerimizin 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar içme ve kullanma suları planlarını tamamladık. Ülkemiz genelinde 262 adet içme suyu tesisi ile 41 milyon vatandaşımıza yıllık 2,7 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik.

İklim değişikliği ve nüfus artışı sebebiyle depolama yapılarına alternatif olarak 26 yer altı barajı inşa ettik. 2023 yılına kadar yer altı baraj sayısını 150'ye yükselteceğiz."

