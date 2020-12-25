Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medeniyetimize sahip çıkacağız

Tüm unsurlarıyla medeniyete sahip çıkılacağı mesajı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydanları, millete zarar vermek isteyenlere bırakmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Tüm unsurlarıyla medeniyete sahip çıkılacağı mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye zarar vermek isteyenlere meydanların bırakılmayacağını söyledi.

"MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız." açıklamalarını kullandı.

2053 VE 2071 VİZYONUNUN İŞARET EDİLMESİNİN NEDENİ

Yazılı bir görsel ile açıklamalarını sürdüren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında, ülkemizi medeniyet ve kültür alanında geleceğe dönük bir vizyonla hedeflerine uygun bir konuma ulaştırma hususundaki çalışmalar yer alacaktır.

Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonumuzu işaret etmemizin sebebi budur.

"MEDENİYETİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Milletimizin dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız.

Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız.

İnşallah önümüzdeki dönem, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iftihar verici eserimiz olacaktır."