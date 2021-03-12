Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda, Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın temsil ettiği ilkelere sahip çıktıkları ölçüde millet olma şuurlarını ve milli birliklerini koruyabileceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşliğimiz ne kadar sağlam olursa geleceğimize de o derece güvenle bakabiliriz. Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi yani 'bünyanun mersus', işte bu kutlu ifade de ortaya konulduğu gibi yekdiğerine kenetlenen milletleri evelallah ne içeriden ne dışarıdan kimse yıkamaz." diye konuştu.





MEHMET AKİF'İN ŞİİRİNİ YORUMLADI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan programda, Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif'in şiirini okudu İZLE

'ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM' ŞİİRİ

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ...

-Boğamazsın ki!

-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!

Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...

İrticanın şu sizin lehçede ma'nası bu mu?