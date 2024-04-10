Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da vatani görevini yapan Mehmetçiklerin bayramını kutladı.

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ensonhaber.com

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını Şanlıurfa’da Mevlid-i Halil Camisi’nde kıldı.

Namazın ardından camideki vatandaşlarla ve dışarıda görev yapan polislerle bayramlaşan Bakan Güler daha sonra Şanlıurfa Kışla Gazinosu'na geçti ve burada çocuklar tarafından karşılandı.

Çocuklar tarafından karşılanan Bakan Güler, bayram hediyeleri vererek çocuklarla da yakından ilgilendi.

Bakan Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi akabinde 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığında Mehmetçiklerimizle bir araya gelerek onlarla bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçikle bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmetçiklerle buluşmasında telefonla Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, Mehmetçiklerle görüştürdü.

Telefonda Mehmetçiklerimizin bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Mehmetçiklerimize özellikle en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum"

Tüm Komuta Kademesi’ndeki kardeşlerime, Mehmetçiklerimize özellikle en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ve Ramazan Bayramı’nın tüm milletimize hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Ve bizler gerek Mehmetçiklerimiz, gerek Komuta Kademesi hepsiyle teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz.

"Mücadelemiz devam edecek"