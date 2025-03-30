Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı

AA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, bayram namazını Çanakkale'deki Amfibi Kolordu Komutanlığı’nda Mehmetçik ile birlikte kıldı.

Namazın ardından komuta kademesi, personelle bayramlaşarak onlara hitap etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEHMETÇİKLE BAYRAMLAŞTI

Bayramlaşma programı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla komutanlıktaki askerlere seslendi.

Mehmetçiğin bayramını tebrik eden Erdoğan, vatan savunmasında fedakarca görev yapan askerlere minnettarlığını ifade etti.

"CANINI FEDA EDEN TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'e seslendiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, kahraman bahriyelilerimiz sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Amfibi Kolordu Komutanlığı'mız ve Deniz Kuvvetlerimizin güzide birliklerinde vazife icra eden tüm askerlerimizin, her bir personelimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sizlerin şahsında yurt içinde, sınırlarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde fedakarca görev yapan ordumuzun tüm mensuplarının ve ailelerinin bayramını yürekten kutluyorum.

Bin yıldır vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu ülke için gözlerini kırpmadan nice bedeller ödeyen tüm gazilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, kendilerine ve ailelerine yine aynı şekilde hayırlı bayramlar diliyorum.

"KIYILARIMIZ ÇOK DAHA GÜVENLİ OLACAK"

Altyapı Kolordu Komutanlığı'mızın kıymetli mensupları, sizden her karışında bir aslanın, bir yiğidin yattığı mukaddes bir vatan toprağında Çanakkale'de görev yapıyorsunuz. Bugüne kadar çevre denizlerimizde üstlendiğiniz görevlerin yanı sıra Arnavutluk, Afganistan, Kosova, Lübnan ve Libya'da yakın zamanda başarıyla icra ettiğiniz insani yardım, uluslararası destek, tahliye ve afet yardım harekatlarında üstün gayretler sergiledik.

Halihazırda Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden terörizmle mücadele operasyonları ile birlikte Arnavutluk, Libya, Azerbaycan ve Katar'da barış ve güvenliğin tesisine önemli katkılar sunuyorsunuz. Önümüzdeki Temmuz'dan itibaren Bir yıl süreyle NATO Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini de inşallah yine ordumuza yakışır şekilde başarıyla elde edeceksiniz inşallah. Amfibi komandolarımız da kıyılarımız artık çok daha güvenli, çok daha istikrarlı olacak."

"FAALİYETLERİMİZİN HEPSİNİN ALNINDAN ÖPÜYORUM"

Mavi vatanın muhafaza ve müdafaa sındaki üstün gayretlerimiz dolayısıyla her birinizi tebrik ediyor, faaliyetlerimizin hepsinin alnından öpüyorum. Denizleriniz sakin, yolunuz vefatınız açık olsun diyorum.

Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarını, Ramazan Bayramını bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor, şehit ailelerimize, gazilerimize ve aziz milletimize hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla