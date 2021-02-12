Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına karşı yapılan operasyonlarda bugün öğle saatleri itibariyle 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongreleri’ne canlı bağlantı ile bağlanarak konuşma yaptı.

Erdoğan konuşmasına, terör örgütünü bitirmek için kahramanca mücadele eden güvenlik güçleri ve askerlere şükranlarını sunarak başladı.

"ŞEHİTLERİMEZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekası, milletimizin huzuru için hizmet eden güvenlik güçlerimize, askerlerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şairin 'Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için' diye ifade ettiği hali bu ülke her gün yaşıyor.





"ALLAH RAZI OLSUN"

Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin fedakarlıklarına ve emanetlerine sahip çıkacak bir gençliğe sahip olduğumuza inanıyorum.

Nitekim bu operasyonlarda bugün öğlen saatleri itibariyle 33 tane teröristi etkisiz hale getirdik. Rabbim özellikle bu terör eyleminde bu mücadeleyi yürüten Mehmetçiklerimizden, jandarmamızdan, polisimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmetçiklerden Allah razı olsun VİDEO