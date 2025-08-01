Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memleket sevdalısı gençler yetiştirmeye devam edeceğiz

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Yaz Okulları Finali, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda düzenlendi. Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşmasında gençlere hitap etti.

"GÖZLERİ İMANLA PARLAYAN GENÇLİK"

"Aziz İstanbullular, sevgili genç kardeşlerim..." sözleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, Türkiye’nin dört bir yanındaki gençleri selamlayarak TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Gözleri imanla parlayan gençlerin heyecanını paylaşmaktan gurur duyuyorum” diyen Cumhurbaşkanı, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

"TÜGVA, BAŞARILARIYLA ONURLU BİR DURUŞ SERGİLİYOR"

TÜGVA’nın gerçekleştirdiği etkinlikleri takdirle karşıladığını belirten Erdoğan, münazara, kitap ve Kur'an okuma yarışmaları gibi faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Vakfın bu çalışmalarıyla onurlu bir duruş sergilediğini vurgulayan Erdoğan, TÜGVA’yı hedef alan eleştirilerin altında bu başarının yattığını ifade etti.

"MEMLEKET SEVDALISI GENÇLER YETİŞTİRMEYE DEVAM"

Konuşmasının devamında, toplumsal huzuru bozan eylemlere karışan gençlerin değil, ülkesine bağlı, memleket sevdalısı, değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesini istemeyen çevreler olduğunu söyleyen Erdoğan, “Onlara kötü bir haberim var; onları rahatsız etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"SİZLERE TERÖRÜN OLMADIĞI BİR TÜRKİYE'Yİ TESLİM EDECEĞİZ"

Türkiye Yüzyılımızın kuvveden fiile çıkmasına çok az kaldı. Bölgemizde barış rüzgarlarının esmesine çok az kaldı. Sizlere terörün olmadığı, her metrekaresinde huzurun, güvenliğin olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz.

"BUGÜN YAPAMADIKLARIMIZI, YARIN SİZ BAŞARACAKSINIZ"

Gençler sizlere son LGS tartışmasında olduğu gibi çamur atacaklar. Moralinizi bozmayacaksınız, onlara cevabını başarılarınızla vereceksiniz. Bu ülkede hiç kimse size üvel evlat muammelesi yapamaz. Her şeyin yeri, zamanı ve şartları vardır. Her şeyin ötesinde Rabbimin çizdiği bir kader planı vardır. Bugün bizlerin belli sebeplerle yapamadıklarını yarın sizler başaracaksınız. Rabbim sizlerin ayağına taş değdirmesin diyorum.

"GAZZE'DEKİ MAZLUMLARI BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADIK"

Hepiniz Gazze'de yaşayanları takip ediyorsunuz. Gazze'de açlıkla, susuzlukla, ilaçsızlıkla mücadele ediyorlar. Her gün karnı sırtına yapışmış bebeklerin, masumların, kadınların şahadet haberini alıyoruz.



Gazze'de insanlık bir avuç caninin elinde yok edilmektedir. Gazze'deki vahşete ilk günden tepki veren tek ülke Türkiye'dir, mazlumların hakkını savunan hükümet Türkiye Cumhuriyeti Hükümetidir. Gazze'deki mazlumları bir an olsun yanlız bırakmadık.

"İNŞALLAH GAZZELİ KARDEŞLERİMİZLE ŞÜKÜR NAMAZI KILACAĞIZ"