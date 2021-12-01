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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası müdahalesini değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası müdahalesini değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğa, Merkez Bankası'nın döviz kurlarına döğrudan müdahalesi için "Böyle müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" değerlendirmesinde bulundu.
- AA
- 01.12.2021 - 13:38
- Güncelleme : 01.12.2021 - 13:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı, konuşmasında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a, Merkez Bankası'nın döviz kurlarına doğrudan müdahalesi soruldu.
"MERKEZ BU TÜR MÜDAHALELERİ YAPAR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankası'nın yasasında var. Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına sahiptir." dedi.
MERKEZ'İN MÜDAHALESİ
Dolar kurunun 13,51 seviyesine kadar yükselmesinin ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, piyasaya doğrudan müdahale edildiği bildirilmişti.