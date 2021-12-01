Haberler

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası müdahalesini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası müdahalesini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğa, Merkez Bankası'nın döviz kurlarına döğrudan müdahalesi için "Böyle müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" değerlendirmesinde bulundu.