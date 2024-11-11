Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı, 9 yıllık aranın ardından Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi.

Toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervlerinin tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

Erdoğan, Merkez Bankası brüt rezervlerinin 159 milyar dolar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, 3 büyük derecelendirme kuruluşu tarafından Türkiye'nin kredi notunun da artırıldığını belirtti.

BRÜT REZERVLER 159 MİLYAR DOLARI BULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Ekonomimizin lokomotifi olarak gördüğümüz ihracatımızda artış kesintisiz sürüyor. Son 15 ayın 10'unda o ayın ihracatı kırıldı. Dünya hizmet ihracatında da payımızı artırıyoruz. Merkez Bankası brüt rezervlerinin 159 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek seviyesine çıktığının müjdesini bugün size duyurmak istiyorum. 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu ikişer derece artırılan tek ülke olmamız tesadüf değildir. Turizmde 9 ayda 47 milyar dolar turizm gelirine ulaşarak, bu alanda da rekor kırdık. Hedefimiz 60 milyar dolar turizm geliridir."