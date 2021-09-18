Mersin'de 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medya şu anda toplumumuzun en önemli tahrik unsurudur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin ziyareti sonrasında 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programı kapsamında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

"SABAH KALKTIĞINIZ SOSYAL MEDYAYA BAKIYOR MUSUNUZ" SORUSU

Bir öğrencinin "Ben kalktığımda direkt sosyal medyada beğenen var mı?Takip atan var mı? Ona bakıyorum, siz sabah kalkınca ne yapıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlerin sorularını yanıtladı VİDEO

"BENİM SOSYAL MEDYAYLA HİÇ İŞİM YOK"

"Benim sosyal medyayla hiç işim yok. Benim tek derdim var, o gün benim programım nedirhemen sabahtan itibaren dersime çalışmak.

"TOPLUMUMUZUN EN ÖNEMLİ TAHRİK UNSURU"

Sosyal medya şu anda toplumumuzun en önemli tahrik unsurudur. Şu anda eğer toplumda ciddi manada yaralarımız varsa, arkasında sosyal medya vardır.

"DERSLERİMİZE DAHA ÇOK ÇALIŞALIM, SOSYAL MEDYA BELASINDAN SIYRILALIM"

Getirisi olumlu değil, götürüsü çok ağır. Derslerimize daha çok çalışalım, bu sosyal medya belasından mümkün oldukça sıyrılalım."











