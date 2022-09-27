Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de 1 polisi şehit eden teröristlere yönelik, "Hangisinin izini takip ederseniz edin ya HDP'ye ya CHP'nin gazeteci diye servis ettiklerine ya da Batı'ya çıkar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’nde bulunan Tece Polisevi'ne PKK'lı 2 kadın terörist tarafından düzenlenen saldırıya yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin hakkettikleri karşılığı anında bulduğunu belirtti.

Dün gece saatlerinde polis memuru Sedat Gezer'in şehit olmasına neden olan saldırıyı düzenleyenlerden biri, PKK'lı Dilşah Ercan çıktı.

Dilşah Ercan'ın adının, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Nurettin Demir, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in hazırladığı 'Tutuklu ve Hükümlü Gazeteciler Raporu'nda 'mağdur gazeteci' olarak geçitği ortaya çıktı.

"Teröristler, hakettikleri karşılığı buldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Mersin'de PKK'lı alçaklar bir polisimizi şehit etti, bir polisimizi yaraladı. Şehit polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet camiamıza başsağlığı diliyorum Yaralı polisimize Rabbim'den şifa temenni ediyorum. Teröristler anında hakkettikleri karşılığı bularak cehenneme kavuştular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin açıklama ViDEO



"Ellerinde, yapılan her terör saldırısında dökülen her kanın izi vardır"

Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi, sivil toplum temsilcisi diye sahip çıktığı kesimlere ya da Batı ülkelerine çıkar. HDP'yi allayıp pullayarak meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde, yapılan her terör saldırısında dökülen her kanın izi vardır, olacaktır.

"Yılan eninde sonunda kendisine uzanan eli de sokar"

Aynı durum, batılı ülkeler için de geçerlidir. Kandil'i, Suriye'yi başlarına yıktığımız teröristlerin batı ülkelerinden daha fazla himaye görmesi her şeyden önce bu ülkelerin kendi huzur ve güvenliklerine ilişkin bir tehdittir. Unutmayın, yılan eninde sonunda kendisine uzanan eli de sokar.

Teröristin yeri sokakta değil, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkemeler ve hapishanelerdir."





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